Отключения воды два дня подряд ожидаются во Владивостоке

Во Владивостоке на следующей неделе, 20 и 21 августа, ожидаются отключения холодной воды. Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, вода будет отсутствовать из-за плановых ремонтных работ.
Во вторник, 20-го числа, холодной воды не будет с 9:00 до 20:00. Без ХВС на время останутся дома на Володарского, 1, 8, 8а, 22, 22 стр. 2, 27, 28, 47, Всеволода Сибирцева, 42, 46, 59, Металлистов, 5, 5а, 11, Шкипера Гека, 7, 15, 15/1.
Следующее отключение ожидается 21 августа с 9:00 до 20:00. Временно холодной воды не будет по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 40б стр. 2, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 52 стр. 3, 54, 54а, 56, 56 В, 58, 61, 64, 66, Адмирала Юмашева, 7б, 19, 24а, 25, 26, 26а стр. 1, 28, 28а, 30−40, Луговая, 50, 50а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Сабанеева, 8, 11, 13, 19, 21, 23.