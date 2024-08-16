Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключения воды два дня подряд ожидаются во Владивостоке

На следующей неделе часть жителей Владивостока останется без ХВС.
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на следующей неделе, 20 и 21 августа, ожидаются отключения холодной воды. Как рассказали в пресс-службе Примводоканала, вода будет отсутствовать из-за плановых ремонтных работ.

Во вторник, 20-го числа, холодной воды не будет с 9:00 до 20:00. Без ХВС на время останутся дома на Володарского, 1, 8, 8а, 22, 22 стр. 2, 27, 28, 47, Всеволода Сибирцева, 42, 46, 59, Металлистов, 5, 5а, 11, Шкипера Гека, 7, 15, 15/1.

Следующее отключение ожидается 21 августа с 9:00 до 20:00. Временно холодной воды не будет по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 40б стр. 2, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 52 стр. 3, 54, 54а, 56, 56 В, 58, 61, 64, 66, Адмирала Юмашева, 7б, 19, 24а, 25, 26, 26а стр. 1, 28, 28а, 30−40, Луговая, 50, 50а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Сабанеева, 8, 11, 13, 19, 21, 23.

ЖКХ