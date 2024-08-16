Отключения воды два дня подряд ожидаются во Владивостоке

Во вторник, 20-го числа, холодной воды не будет с 9:00 до 20:00. Без ХВС на время останутся дома на Володарского, 1, 8, 8а, 22, 22 стр. 2, 27, 28, 47, Всеволода Сибирцева, 42, 46, 59, Металлистов, 5, 5а, 11, Шкипера Гека, 7, 15, 15/1.