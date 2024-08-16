На Урале запустили маршрут по руинам и арт-объектам

Проект URALRUIN, развивающий заброшенные территории на Урале, официально открыл первый участок маршрута VELORUIN. Его особенностью стали деревянные арт-объекты и места для привала, которые построили команды архитекторов и волонтеров со всей России.
Каждый год авторы проекта будут запускать по одному участку маршрута, постепенно наращивая его инфраструктуру. Общая протяженность составит 120 км, а перечень точек пополнят руины старинных храмов, фабрик и усадеб.
«Это важный шаг к популяризации малых поселений между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. В больших городах практически не осталось каменных купеческих домов, в них редко увидишь исторические слои на фасаде храма или старинные фрески под куполом. В тихих селах и деревнях это наследие сохранилось, и мы хотим сделать его доступным», — пояснил руководитель и соавтор проекта Артур Ларионов.
Первый участок маршрута протяженностью 12,5 километров берет начало в селе Маминским в 70 км от Екатеринбурга. Сюда можно доехать со своим велосипедом на автомобиле или на электричке до станции Храмцовская. В будущем в Маминском планируют запустить сервис проката велосипедов.
Основная точка здесь — арт-объект’Маяк". Это здание бывшей ГЭС, которое в прошлом году преобразили в рамках коллаборации туристического проекта и команды фестиваля STENOGRAFFIA.
По улице Ленина расположены каменные дома
В окрестностях села в августе построены новые арт-объекты. В месте слияния рек Исети и Габиевки появилась фигура Игнатия Попова — основателя первого поселения на этой территории. У перекатов создан объект «Закром», отсылающий к индустриальному прошлому региона. На берегу Маминского пруда «Солнцем руин» отмечено место с хорошим обзором.
Из Маминского маршрут проходит по асфальтированной или лесной дороге в сторону деревни Шилова, где сто лет назад добывали золото. Здесь располагаются руины моста дореволюционной постройки. Его массивные каменные опоры сохранились, а деревянные арочные своды разрушены временем. Участники проекта возвели на двух берегах идентичные конструкции с арочными сводами и скамьями.
Проект реализуется, в частности, благодаря Президентскому фонду поддержки культурных инициатив и Росмолодежь. Гранты.