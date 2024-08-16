На Урале запустили маршрут по руинам и арт-объектам

«Это важный шаг к популяризации малых поселений между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. В больших городах практически не осталось каменных купеческих домов, в них редко увидишь исторические слои на фасаде храма или старинные фрески под куполом. В тихих селах и деревнях это наследие сохранилось, и мы хотим сделать его доступным», — пояснил руководитель и соавтор проекта Артур Ларионов.