Дождь, жару и переменчивый ветер ожидают в Хабаровске на выходных

В предстоящие выходные с влиянием фронтальных разделов местами в крае пройдут кратковременные дожди. Ветер будет иметь неустойчивое направление, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до 15…20ºС, днем в субботу столбики термометров покажут 25…30ºС, в воскресенье со смещением более холодной воздушной массы станет несколько прохладнее — 23…28ºС, на севере 17—18 августа 15…22ºС, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».