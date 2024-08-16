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Дождь, жару и переменчивый ветер ожидают в Хабаровске на выходных

Метеопрогноз от ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Freepik

В предстоящие выходные с влиянием фронтальных разделов местами в крае пройдут кратковременные дожди. Ветер будет иметь неустойчивое направление, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до 15…20ºС, днем в субботу столбики термометров покажут 25…30ºС, в воскресенье со смещением более холодной воздушной массы станет несколько прохладнее — 23…28ºС, на севере 17—18 августа 15…22ºС, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске в ночь на субботу ожидается кратковременный дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. В воскресенье с влиянием атмосферного фронта кратковременный дождь. Ветер будет менять направление и дуть со скоростью до 6−11 м/с. Температура к утру опустится до 16…18ºС, днем 17 августа воздух прогреется в пределах 26…28ºС, 18 августа похолодает до 23…25ºС.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в краевом центре погода без существенных осадков, однако прохладно.