Дождь, жару и переменчивый ветер ожидают в Хабаровске на выходных

В предстоящие выходные с влиянием фронтальных разделов местами в крае пройдут кратковременные дожди. Ветер будет иметь неустойчивое направление, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до 15…20ºС, днем в субботу столбики термометров покажут 25…30ºС, в воскресенье со смещением более холодной воздушной массы станет несколько прохладнее — 23…28ºС, на севере
В Хабаровске в ночь на субботу ожидается кратковременный дождь, днем существенных осадков не прогнозируется. В воскресенье с влиянием атмосферного фронта кратковременный дождь. Ветер будет менять направление и дуть со скоростью до 6−11 м/с. Температура к утру опустится до 16…18ºС, днем 17 августа воздух прогреется в пределах 26…28ºС, 18 августа похолодает до 23…25ºС.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в краевом центре погода без существенных осадков, однако прохладно.