В дикий зной охладиться не получится, даже в холодильнике тепло и темно: Где в Кишинёве не будет электричества в пятницу, 16 августа — публикуем адреса

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что 16 августа 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Буюканы
- Каля Ешилор ⅔, 4, Генаде Яблочкин 2/1, 5, Прунулуй 19, 19/1, 19/2 с
09:30—17:00.
- ул. Михай Витязул 18−20, 20/3, 29 с 08:00 до 19:00.
Кишинев, сектор Буюкань, Дурлешты
- ул. Ателериор, Кантиней, Картуса, Дурлешты, Григоре Уреке, Тинеретулуй частично, в интервале времени с
09:30—17:00.
Кишинев, сектор Буюканы, Ватра
- ул. Лучафэрул, Штефан-Водэ, Ватра частично, в интервале времени с 09:20 до 17:00.
Кишинев, сектор Центр
- ул. Колумна, 171, с 08:00 до 19:00.
- ул. Друмул Виилор 28/1 с 10:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Рышкановка
- ул. Петриканская 84−86 с 08:00 до 19:00.
- ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54-. 58, 58А с 08:00 до 19:00.
- ул. Студенческая, 12/1 с 09:00 до 17:00.