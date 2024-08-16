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В дикий зной охладиться не получится, даже в холодильнике тепло и темно: Где в Кишинёве не будет электричества в пятницу, 16 августа — публикуем адреса

Где в Кишинёве не будет электроэнергии в пятницу, 16 августа.

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что 16 августа 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.

Кишинев, сектор Буюканы

  • Каля Ешилор ⅔, 4, Генаде Яблочкин 2/1, 5, Прунулуй 19, 19/1, 19/2 с 09:30—17:00.
  • ул. Михай Витязул 18−20, 20/3, 29 с 08:00 до 19:00.

Кишинев, сектор Буюкань, Дурлешты

  • ул. Ателериор, Кантиней, Картуса, Дурлешты, Григоре Уреке, Тинеретулуй частично, в интервале времени с 09:30—17:00.

Кишинев, сектор Буюканы, Ватра

  • ул. Лучафэрул, Штефан-Водэ, Ватра частично, в интервале времени с 09:20 до 17:00.

Кишинев, сектор Центр

  • ул. Колумна, 171, с 08:00 до 19:00.
  • ул. Друмул Виилор 28/1 с 10:00 до 17:00.

Кишинев, сектор Рышкановка

  • ул. Петриканская 84−86 с 08:00 до 19:00.
  • ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54-. 58, 58А с 08:00 до 19:00.
  • ул. Студенческая, 12/1 с 09:00 до 17:00.

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