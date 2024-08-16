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Популярную российскую томатную пасту запретили продавать в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту.

Источник: Комсомольская правда

Популярную томатную пасту из России запретили продавать в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что речь идет про томатную пасту с массовой долей сухих веществ 25%, производителем которой является организация «Донконсервпром» (Ростов-на-Дону, Россия). При проверке было обнаружено, что в данной пасте содержится недопустимая пищевая добавка. Речь идет про консервант сернистой кислоты (диоксид серы). В ведомстве отметили, что при производстве томатной пасты производителем применялись заявленные в маркировке консерванты. Это бензойная кислота, а также сорбиновая кислота.

В Госстандарте добавили, что они недопустимы при производстве указанного вида продукции. Ввозить и продавать в Беларуси данную томатную пасту запрещено с 19 августа 2024 года.