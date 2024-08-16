Популярную российскую томатную пасту запретили продавать в Беларуси

В сообщении сказано, что речь идет про томатную пасту с массовой долей сухих веществ 25%, производителем которой является организация «Донконсервпром» (Ростов-на-Дону, Россия). При проверке было обнаружено, что в данной пасте содержится недопустимая пищевая добавка. Речь идет про консервант сернистой кислоты (диоксид серы). В ведомстве отметили, что при производстве томатной пасты производителем применялись заявленные в маркировке консерванты. Это бензойная кислота, а также сорбиновая кислота.