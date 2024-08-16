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17 августа назовут победителя «Минусинского помидора»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 августа состоится краевой праздник «День Минусинского помидора».

Источник: НИА Красноярск

На Соборной площади Минусинска состоится торжественное открытие праздника, с концертными номерами выступят артисты и творческие коллективы города и края.

Завершится праздник награждением победителя, вырастившего помидор-чемпион. По сложившейся традиции, победитель конкурса на самый крупный томат станет владельцем нового отечественного автомобиля, сообщают организаторы.

В рамках праздника будет работать ярмарка, где гости смогут приобрести плоды и семена разных сортов знаменитых минусинских помидоров, цветы, фрукты, декоративные изделия мастеров-ремесленников, домашние разносолы и фермерские деликатесы. Опытные огородники поделятся опытом выращивания богатого урожая, а местные производители предложат продегустировать продуктовые новинки.

Сегодня в Минусинске проходит форум «Опорные города России». В нем участвуют губернатор края Михаил Котюков, первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и другие эксперты.

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