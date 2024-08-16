17 августа назовут победителя «Минусинского помидора»

Сегодня в Минусинске проходит форум «Опорные города России». В нем участвуют губернатор края Михаил Котюков, первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и другие эксперты.