Синоптики обещают калининградцам солнце и до +26°С в выходные

Температура воздуха днём в субботу и воскресенье составит +26°С. Ночью столбик термометра опустится до +14…+17°С.
Оба дня в регионе ожидается переменная облачность. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
В Калининградской области ожидаются тёплые и солнечные выходные. Такой прогноз на 17 и 18 августа опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днём в субботу и воскресенье составит +26°С. Ночью столбик термометра опустится до +14…+17°С.
Оба дня в регионе ожидается переменная облачность. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.