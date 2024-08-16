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Синоптики обещают калининградцам солнце и до +26°С в выходные

В Калининградской области ожидаются тёплые и солнечные выходные. Такой прогноз на 17 и 18 августа опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°

Температура воздуха днём в субботу и воскресенье составит +26°С. Ночью столбик термометра опустится до +14…+17°С.

Оба дня в регионе ожидается переменная облачность. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.