Холодной воды нет: в доме у новосибирцев из крана три года бежит кипяток

Александра Дьякова, одна из жильцов, рассказала, что в последние дни из кранов течет вода комнатной температуры.



«До этого три года мы получали только горячую воду, и это создавало множество неудобств. В душевой кабине горячую воду нельзя разбавить, а в стиральную машинку заливать ее не рекомендуется», — пояснила Александра.