Холодной воды нет: в доме у новосибирцев из крана три года бежит кипяток

В Новосибирске жильцы двухэтажного дома, построенного в 30-х годах на улице Ивачева, уже три года сталкиваются с проблемами подачи воды. По словам местных жителей, ситуация не меняется, несмотря на многочисленные жалобы в различные инстанции, сообщает precedent.tv.
Александра Дьякова, одна из жильцов, рассказала, что в последние дни из кранов течет вода комнатной температуры.
«До этого три года мы получали только горячую воду, и это создавало множество неудобств. В душевой кабине горячую воду нельзя разбавить, а в стиральную машинку заливать ее не рекомендуется», — пояснила Александра.
В доме всего восемь квартир, и их обслуживанием занимается управляющая компания «ЖЭУ-4». К сожалению, несмотря на обращения жителей в Городскую жилищную инспекцию и районную администрацию, ситуация не решилась.
Из ответов «ЖЭУ-4» следует, что проблемы с подачей горячей воды вызваны работой бойлера в центральном тепловом пункте (ЦТП). Однако в Городской жилищной инспекции отметили, что температура холодной воды не регулируется правилами предоставления коммунальных услуг. Это означает, что власти не могут обязать управляющую компанию обеспечить определённый температурный режим для холодной воды.
Местные власти также прокомментировали ситуацию. Глава Центрального округа Владимир Захаров сообщил, что в рамках плана технического перевооружения трубопроводной системы на 2020−2026 годы запланировано переподключение потребителей ЦТП на улице Ивачева к новым распределительным сетям. Однако точные сроки проведения этих работ пока не известны.