За неуплату алиментов на сумму около 1,5 млн осудили женщину в Ольхонском районе

Подсудимая с 16 июля 2010 года была обязана отдавать ¼ своей зарплаты или иного дохода на содержание ребенка. Но она этого не делала. В результате на женщину составили административный протокол за неуплату денег и назначили 50 часов обязательных работ, но и это не помогло. Она не устроилась на работу, не встала на учет в кадровый центр, не получала пособие по безработице, не оказывала помощь в содержании сына, а также не поддерживала с ним связь. Все деньги, которые были у нее в распоряжении, она тратила на себя.