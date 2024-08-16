За неуплату алиментов на сумму около 1,5 млн осудили женщину в Ольхонском районе

Ольхонский районный суд признал виновной 42-летнюю женщину в неуплате алиментов на сумму около 1,5 млн рублей. Деньги на содержание своего сына она не выплачивала без уважительной причины. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Подсудимая с 16 июля 2010 года была обязана отдавать ¼ своей зарплаты или иного дохода на содержание ребенка. Но она этого не делала. В результате на женщину составили административный протокол за неуплату денег и назначили 50 часов обязательных работ, но и это не помогло. Она не устроилась на работу, не встала на учет в кадровый центр, не получала пособие по безработице, не оказывала помощь в содержании сына, а также не поддерживала с ним связь. Все деньги, которые были у нее в распоряжении, она тратила на себя.
— В результате общая сумма задолженности по алиментным обязательствам составила около 1,5 млн рублей. С учетом мнения государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении преступления, назначив ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также отныне в доход государства будет уходить пять процентов от ее зарплаты.
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