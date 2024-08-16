Украинская армия сообщила об испытаниях шагающих роботов-собак в боевых условиях

Самое очевидное применение BAD One — осмотр окопов, блиндажей, зданий (он может ходить по лестнице) и других мест, где применение летающего дрона неудобно. Вряд ли робособака остро необходима для штурмов, — в конце концов, если солдаты одной из сторон уже «сели» на вражеский окоп, то с потерями или без, взяв пленных или нет, потратив много ресурсов или мало, рано или поздно — они его зачистят. Либо нет, если пришли недостаточными силами, не владеют правильной тактикой или осажденным пришла помощь извне. В любом случае, хитро притаившийся в щели враг никогда не остановит хорошую штурмовую группу, даже если она не будет видеть его через робособаку.