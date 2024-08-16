Мингорисполком: проблему подтопления Минска планируется решить в 2025 году

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Проблему, связанную с подтоплениями некоторых улиц белорусской столицы во время сильных дождей, планируется решить в следующем году, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников.
Он проинформировал, что по результатам наблюдения мест подтопления был разработан специальный план. В него вошли около десяти объектов.
«Где-то предстоит переложить коллекторы, где-то — возвести дополнительные сооружения. Все они включены в инвестиционную программу на 2025-й», — сообщил Черников, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
По его словам, финансирование на реализацию этого плана уже есть, начинается проектирование.
«В следующем году намерены исправить ситуацию с затоплением улиц», — заявил заместитель председателя столичного исполкома.
Минское «море»
Каждый раз, когда на белорусскую столицу обрушивается сильный дождь, затапливает многие улицы.
Это приводит не только к остановке общественного транспорта, но и к образованию больших пробок, так как из-за огромных луж машины не могут проехать по некоторым участкам дорог.
Например, 18 июля этого года непогода в Минске бушевала всего час, однако привела к ряду серьезных последствий. Так, были затоплены многие улицы и проспекты, под водой оказались подземный паркинг и подвалы, временно останавливалось трамвайное и троллейбусное движение.