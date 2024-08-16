Новый киоск со знаменитыми омскими беляшами откроют на следующей неделе

На улице Нефтезаводской в районе остановки «Улица Малунцева (бывший “Советский исполком”) уже на следующей неделе должен заработать новый павильон “Горячие беляши”.
В начале августа многие любители беляшей были обеспокоены тем, что прежний киоск начали убирать со знакомого места. Оказалось, что его просто передвинули. А на привычном месте откроется новый павильон, который туда уже поставили.
«Пока новый павильон не заработал, — сообщил порталу Om1.ru владелец сети фастфуда Виктор Зятиков. — Сейчас ведутся ремонтные работы, думаю, что на следующей неделе будем запускаться. Может, в среду-четверг. Здесь многое зависит не от нас. Люди работают, но пока не всё так быстро получается. Пока торговля ведётся в старом павильоне».
Напомним, что павильоны «Горячие беляши» работают на нескольких остановках в Советском округе. Наиболее известный из них находится у «политеха».