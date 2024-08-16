Новый киоск со знаменитыми омскими беляшами откроют на следующей неделе

«Пока новый павильон не заработал, — сообщил порталу Om1.ru владелец сети фастфуда Виктор Зятиков. — Сейчас ведутся ремонтные работы, думаю, что на следующей неделе будем запускаться. Может, в среду-четверг. Здесь многое зависит не от нас. Люди работают, но пока не всё так быстро получается. Пока торговля ведётся в старом павильоне».