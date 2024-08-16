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Новый киоск со знаменитыми омскими беляшами откроют на следующей неделе

Павильон на улице Нефтезаводской может заработать уже в среду-четверг. Пока торговля ведётся в старом.

Источник: Om1 Омск

На улице Нефтезаводской в районе остановки «Улица Малунцева (бывший “Советский исполком”) уже на следующей неделе должен заработать новый павильон “Горячие беляши”.

В начале августа многие любители беляшей были обеспокоены тем, что прежний киоск начали убирать со знакомого места. Оказалось, что его просто передвинули. А на привычном месте откроется новый павильон, который туда уже поставили.

«Пока новый павильон не заработал, — сообщил порталу Om1.ru владелец сети фастфуда Виктор Зятиков. — Сейчас ведутся ремонтные работы, думаю, что на следующей неделе будем запускаться. Может, в среду-четверг. Здесь многое зависит не от нас. Люди работают, но пока не всё так быстро получается. Пока торговля ведётся в старом павильоне».

Напомним, что павильоны «Горячие беляши» работают на нескольких остановках в Советском округе. Наиболее известный из них находится у «политеха».

торговля