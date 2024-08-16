Жители ЦАО города Омска 21 и 22 августа останутся без воды

Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит запастись водой жителей нескольких домов в ЦАО города.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ.
21 августа с 11.00 до 24.00 часов воды не будет по адресам:
Ул. 5-я Северная, 193/3;
Ул. 7-я Северная, 368, 369;
Ул. 17-й Военный городок, 353, 354,355, 356.
22 августа с 10.00 до 20.00 без воды останутся жители улицы Старозагородная роща 8/1, 10/3, 10, 10/4.
Ранее мы сообщали, что жителям омских Нефтяников на весь день отключат горячую воду.