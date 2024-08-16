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Побившую ребенка воспитательницу детского сада уволили

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Воспитательницу детского сада в Денауском районе, которая допустила рукоприкладство в отношении ребенка, уволили, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сурхандарьинское областное управление дошкольного и школьного образования прокомментировало публикацию об избиении ребенка воспитателем за невыученное стихотворение.

Управлением была создана рабочая группа, которая установила, что ситуация произошла в государственной организации дошкольного образования № 16 Денауского района.

В соответствии со статьей 161 Трудового кодекса трудовой договор с педагогом расторгнут. Директор детского сада уволен по собственному желанию.

В связи с инцидентом правоохранительные органы также проводят расследование и дадут правовую оценку ситуации.