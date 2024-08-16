Побившую ребенка воспитательницу детского сада уволили

Сурхандарьинское областное управление дошкольного и школьного образования прокомментировало публикацию об избиении ребенка воспитателем за невыученное стихотворение.
Управлением была создана рабочая группа, которая установила, что ситуация произошла в государственной организации дошкольного образования № 16 Денауского района.
В соответствии со статьей 161 Трудового кодекса трудовой договор с педагогом расторгнут. Директор детского сада уволен по собственному желанию.
В связи с инцидентом правоохранительные органы также проводят расследование и дадут правовую оценку ситуации.