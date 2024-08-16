Куда пойти 16−18 августа: Фестиваль цветов, «Белые ночи в Купчино» и гастрофестивали

Фестиваль цветов, на который традиционно съезжаются десятки лучших флористов, снова переезжает. В 2023 году он проходил в Кронштадте, а в этом году превратит в огромный цветник пространство между новым стадионом СКА «Арена» и выставкой «Мой Петербург». Праздник откроется в субботу в 15:00 парадом цветов, а сразу после открытия участники представят шоу флористов и начнут гала-концерт. Организаторы пригласили на фестиваль не только мастеров работы с букетами, но и лучших музыкантов: солистов Большого театра и Мариинки, артистов Музыкального театра имени Ф. Шаляпина и Петербургского театра музыкальной комедии. Весь вечер, а также в воскресенье у СКА «Арена» получится полюбоваться цветочными фигурами и композициями. Подробности праздника удобно смотреть в социальных сетях.