В Петербурге открыли крупнейший в России центр адаптивной физкультуры

В церемонии открытия центра 15 августа приняли участие губернатор Александр Беглов и министр спорта Михаил Дегтярев. В нем уже прошли первые тренировки.
«В этом центре также смогут проходить реабилитацию воины, которые получили ранение в ходе специальной военной операции», — отметил губернатор.
Открывшийся в Приморском районе центр — первый в Петербурге специализированный многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание площадью 22 тыс. кв. м вмещает 200 занимающихся и 1050 зрителей. В нем оборудованы залы для игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, бассейн с подъемным дном, в котором могут заниматься люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В центре будут проводиться занятия и соревнования по большому теннису, баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу, волейболу сидя, плаванию, голболу и торболу (игры с мячом для слепых). Для проживания спортсменов во время соревнований в здание встроена гостиница на 90 мест.
Вторым этапом развития центра станет открытие на Камышовой улице спорткомплекса для занятия танцами на колясках, сообщили в пресс-службе. Проектирование планируется завершить к концу 2024 года. Спорткомплекс соединят с центром адаптивной физкультуры надземным переходом.
«Отдельное спасибо Александру Дмитриевичу Беглову за этот центр, потому что город вложил большие деньги, и сегодня 22 тысячи квадратных метров — к услугам всех людей с безграничными возможностями, как их называет наш президент», — сказал Михаил Дегтярев.