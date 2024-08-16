В Петербурге открыли крупнейший в России центр адаптивной физкультуры

Открывшийся в Приморском районе центр — первый в Петербурге специализированный многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание площадью 22 тыс. кв. м вмещает 200 занимающихся и 1050 зрителей. В нем оборудованы залы для игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки, бассейн с подъемным дном, в котором могут заниматься люди с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.