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«Хорошие» ребятишки: поступок детей возмутил жителей Владивостока

Во Владивостоке дети жестоко расправились с птицей.

Источник: Соцсети

Случай жестокого обращения с братьями нашими меньшими произошел во Владивостоке. По словам жителей, компания из трех мальчишек поймала и убила птицу.

Случившееся попало на видео и разлетелось по социальным сетям. В районе Никифорова, 8, мальчишки поймали в пакет птицу и не раздумывая сбросили ее с лестницы. На кадрах ролика видно, что какое-то время пернатая еще шевелится и словно пытается улететь, но не успевает. Дети повторяют свой поступок еще пару раз.

По словам автора видео, на замечания дети не реагировали:

«Хорошие детишки», — иронизирует оператор.

В комментариях под видео поступок детей вызвал волну негодования среди приморцев:

«Плохой звоночек. Надо привлекать и детей, и родителей к ответственности».

Напомним, ранее мы писали о том, что трупы кошек нашли на улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке.