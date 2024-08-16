«Хорошие» ребятишки: поступок детей возмутил жителей Владивостока

Случившееся попало на видео и разлетелось по социальным сетям. В районе Никифорова, 8, мальчишки поймали в пакет птицу и не раздумывая сбросили ее с лестницы. На кадрах ролика видно, что какое-то время пернатая еще шевелится и словно пытается улететь, но не успевает. Дети повторяют свой поступок еще пару раз.