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С 17 августа в семи районах Петербурга ограничат движение

С субботы, 17 августа, по некоторым дорогам Адмиралтейского, Выборгского, Колпинского, Красногвардейского, Московского, Приморского и Центрального районов движение транспорта будет закрыто или ограничено.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Как стало известно из пресс-релиза, в Адмиралтейском районе по 30 августа нельзя будет проехать по Садовой — от проспекта Римского-Корсакова до Кокушкина переулка, а до 15 октября — по Театральной площади.

В Центральном районе с 6 часов утра 17 августа по 18-е закрывают движение транспорта по Свечному переулку — у пересечения с Лиговским проспектом. В Выборгском до 18 августа закроют сквозное движение по Нейшлотскому переулку — от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского, а до 22 августа ограничат движение на перекрестке Асафьева и Энгельса.

В Колпинском до 13 сентября перекроют Фанерную улицу — от Станционной до Школьного. В Красногвардейском нельзя будет проехать до 23 августа по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков, а до 26 августа ограничат проезд по Ручьевской дороге у дома № 148 корпус 3 литера К по Пискаревскому проспекту.

В Московском до 13 сентября закроют движение по 8-му Предпортовому проезду у 5-го Предпортового проезда, а в Приморском — по 18 августа перекроют Школьную — от Академика Шиманского до набережной Черной речки.