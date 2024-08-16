С 17 августа в семи районах Петербурга ограничат движение

В Колпинском до 13 сентября перекроют Фанерную улицу — от Станционной до Школьного. В Красногвардейском нельзя будет проехать до 23 августа по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков, а до 26 августа ограничат проезд по Ручьевской дороге у дома № 148 корпус 3 литера К по Пискаревскому проспекту.