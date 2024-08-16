С 17 августа в семи районах Петербурга ограничат движение

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Как стало известно из пресс-релиза, в Адмиралтейском районе по 30 августа нельзя будет проехать по Садовой — от проспекта Римского-Корсакова до Кокушкина переулка, а до 15 октября — по Театральной площади.
В Центральном районе с 6 часов утра 17 августа по 18-е закрывают движение транспорта по Свечному переулку — у пересечения с Лиговским проспектом. В Выборгском до 18 августа закроют сквозное движение по Нейшлотскому переулку — от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского, а до 22 августа ограничат движение на перекрестке Асафьева и Энгельса.
В Колпинском до 13 сентября перекроют Фанерную улицу — от Станционной до Школьного. В Красногвардейском нельзя будет проехать до 23 августа по Уткину проспекту у проспекта Энергетиков, а до 26 августа ограничат проезд по Ручьевской дороге у дома № 148 корпус 3 литера К по Пискаревскому проспекту.
В Московском до 13 сентября закроют движение по 8-му Предпортовому проезду у 5-го Предпортового проезда, а в Приморском — по 18 августа перекроют Школьную — от Академика Шиманского до набережной Черной речки.