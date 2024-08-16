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В Ростове из-за ремонта на Большой Садовой ограничат движение

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об ограничениях на дорогах.

В Ростове-на-Дону из-за ремонта на Большой Садовой ограничат движение пешеходов. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Ограничения вступят в силу с 1 сентября. Пешеходам будет запрещено передвигаться через створ строения № 43 в переулке Островского. Причиной временных неудобств будут ремонтные работы дома № 33/43 на улице Большой Садовой. Отметим, что ограничения введут только по западной стороне, прилегающей к ремонтируемому дому.

Запрет продлится до 20 декабря текущего года.