В Ростове из-за ремонта на Большой Садовой ограничат движение

Ограничения вступят в силу с 1 сентября. Пешеходам будет запрещено передвигаться через створ строения № 43 в переулке Островского. Причиной временных неудобств будут ремонтные работы дома № 33/43 на улице Большой Садовой. Отметим, что ограничения введут только по западной стороне, прилегающей к ремонтируемому дому.