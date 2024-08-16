Жаркие выходные ожидают воронежцев

В пятницу термометры покажут +25 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра может достигнуть 12 м/сек. Самым холодным этот день был в 1975 году, когда столбики термометров опустились до +4 градусов. Самым теплым — в 1966 году, когда воздух прогрелся до +36 градусов.