Жаркие выходные ожидают воронежцев

В пятницу термометры покажут +25 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра может достигнуть 12 м/сек. Самым холодным этот день был в 1975 году, когда столбики термометров опустились до +4 градусов. Самым теплым — в 1966 году, когда воздух прогрелся до +36 градусов.
Ночью субботы, 17 августа, похолодает до +14 градусов. В светлое время суток вновь ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +27 градусов. На смену северо-западному ветру придет западный с порывами до 12 м/сек.
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем ожидается 30-градусная жара. Сохранится западный ветер. Осадков синоптики не прогнозируют.