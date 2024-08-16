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Жаркие выходные ожидают воронежцев

В выходные в Воронеж вернется летняя жара. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Осадков не ожидается. Прогнозом погоды с пятницы, 16 августа, по воскресенье, 18 августа, поделился Воронежский гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°

В пятницу термометры покажут +25 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра может достигнуть 12 м/сек. Самым холодным этот день был в 1975 году, когда столбики термометров опустились до +4 градусов. Самым теплым — в 1966 году, когда воздух прогрелся до +36 градусов.

Ночью субботы, 17 августа, похолодает до +14 градусов. В светлое время суток вновь ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +27 градусов. На смену северо-западному ветру придет западный с порывами до 12 м/сек.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем ожидается 30-градусная жара. Сохранится западный ветер. Осадков синоптики не прогнозируют.