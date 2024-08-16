Станция «Площадь Александра Невского-1» работает только на выход

Сегодня, 16 августа, жителей и гостей города на Неве предупредили об ограничениях в подземке. Так, станцию «Площадь Александра Невского-1» закрыли. Об этом сообщили в «Петербургском метрополитене».
— В 08:50 станция «Площадь Александра Невского-1» закрыта на вход, работает только на выход, — говорится в сообщении.
К слову, этим утром на вход также закрывали еще две станции — «Проспект Большевиков» и «Ладожскую». Но продлилось это всего несколько минут. Сейчас они снова работают в обычном режиме.
Судя по всему, трудности в городской подземке возникли после ввода ограничений, связанных со строительством участка метро от «Спасской» до «Горного института». Они начали действовать сегодня и продлятся до 18 августа включительно.
— Так, 16 августа на вход и выход, а также для пересадки, закроют станции «Достоевская» и Спасская«. Пользуйтесь “Владимирской”, “Сенной площадью” и “Садовой”. Движение поездов с пассажирами по оранжевой линии будет осуществляться от “Улицы Дыбенко” до “Лиговского проспекта”, — ранее предупредили в “Петербургском метрополитене”.
17 и 18 августа на вход, выход и для пересадки будет недоступной станция «Спасская». Петербуржцы смогут спуститься в городскую подземку через вестибюли «Сенной площади» и «Садовой».