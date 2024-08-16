Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Основные работы по подготовке столицы к зиме завершатся к 25 августа

Особое внимание уделяется жилым домам, школам, детским садам, больницам и поликлиникам.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

К 25 августа в столице завершат основные работы по подготовке жилого фонда и городских объектов к зиме. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Специалисты проверят функционирование оборудования и проведут необходимые регламентные работы на следующих объектах:

— 13 ТЭЦ, генерирующих тепло- и электроэнергию;

— 24 насосно-перекачивающих станциях;

— более чем 22 тысячах тепловых пунктов, станций и малых котельных;

— газовых и электрических сетях, газораспределительных пунктах, а также на других объектах.

«Уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива. Особое внимание уделяем жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. В многоквартирных домах завершим запланированную на этот год замену систем отопления в рамках капремонта», — написал мэр Москвы.

ЖКХ
Собянин Сергей