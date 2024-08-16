Собянин: Основные работы по подготовке столицы к зиме завершатся к 25 августа

К 25 августа в столице завершат основные работы по подготовке жилого фонда и городских объектов к зиме. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Специалисты проверят функционирование оборудования и проведут необходимые регламентные работы на следующих объектах:
— 13 ТЭЦ, генерирующих тепло- и электроэнергию;
— 24 насосно-перекачивающих станциях;
— более чем 22 тысячах тепловых пунктов, станций и малых котельных;
— газовых и электрических сетях, газораспределительных пунктах, а также на других объектах.
«Уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива. Особое внимание уделяем жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. В многоквартирных домах завершим запланированную на этот год замену систем отопления в рамках капремонта», — написал мэр Москвы.