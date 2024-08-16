Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом

«Мониторинг показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме», — сказано в распространенном сообщении.