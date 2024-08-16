На выезде из Воронежа начала работать временная схема движения

На выезде из Воронежа в направлении Тамбова в четверг, 15 августа, начала работать временная схема движения. На участке от улицы Урывского до развязки с трассой М-4 «Дон» поток перевели на полосу встречного направления. Для этого там нанесли временную разметку. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
На закрытом участке дороги подрядчик приступает к устройству ливневой канализации. Работы ведутся в рамках строительства Остужевской развязки.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что для переустройства тепловых сетей в рамках строительства Остужевской развязки до 0:05 понедельника, 19 августа, перекрыли движение транспорта в районе дома № 5 на улице Переверткина.