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На выезде из Воронежа начала работать временная схема движения

От улицы Урывского до развязки с трассой М-4 «Дон» поток перевели на встречную полосу.

На выезде из Воронежа в направлении Тамбова в четверг, 15 августа, начала работать временная схема движения. На участке от улицы Урывского до развязки с трассой М-4 «Дон» поток перевели на полосу встречного направления. Для этого там нанесли временную разметку. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

На закрытом участке дороги подрядчик приступает к устройству ливневой канализации. Работы ведутся в рамках строительства Остужевской развязки.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что для переустройства тепловых сетей в рамках строительства Остужевской развязки до 0:05 понедельника, 19 августа, перекрыли движение транспорта в районе дома № 5 на улице Переверткина.