МИНСК, 16 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены в 73 районах Беларуси, еще в шести — действуют запреты, этом следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Четвертый класс пожарной опасности и запрет на посещение лесных массивов действуют в настоящее время в Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском и Малоритском районах Брестской области. Остальные регионы Брестчины окрашены на карте ведомства желтым цветом, это значит, что там введены ограничения на посещение лесов.
Гродненская область также целиком попала под ограничения, а в Гомельской только два района считаются открытыми — Жлобинский и Рогачевский, в остальных также действует третий класс пожарной опасности и ограничения на посещение лесов.
В Минской области 14 таких районов. Среди них Воложинский, Дзержинский, Клецкий, Копыльский, Любанский, Минский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский, Столбцовский, Узденский, Червенский.
В Витебской области 11 районов попали под ограничения — Бешенковичский, Витебский, Глубокский, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Поставский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский.
В Могилевской области ситуация с пожароопасной обстановкой в лесах самая стабильная, а ограничения введены только в двух районах (Глусский и Могилевский).
В случае введения ограничений на посещение лесов, ягоды и грибы собирать там можно, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.
Интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме реального времени и позволяет оперативно отследить информацию относительно посещения лесов в каждом районе страны.
По прогнозам Белгидромета, дневная температура воздуха достигнет +30…+32°С в пятницу на большей части территории Брестской и Гродненской областей.
Из-за таких высоких значений температуры синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности.
Как предупреждают в МЧС, такая жаркая погода может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!