Ограничения на посещение лесов введены в 73 районах Беларуси

Четвертый класс пожарной опасности и запрет на посещение лесных массивов действуют в настоящее время в Березовском, Брестском, Жабинковском, Ивацевичском, Кобринском и Малоритском районах Брестской области. Остальные регионы Брестчины окрашены на карте ведомства желтым цветом, это значит, что там введены ограничения на посещение лесов.