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В Ростовской области ожидается до +33 на выходных

В Ростовской области 17 и 18 августа синоптики обещают солнечную и жаркую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°

В Ростове 17 августа днем ожидается до +29, солнечно и без осадков. В воскресенье уже жарче — до +31. В Таганроге на выходных +29 +30 и без осадков. В Шахтах +29 +31 и солнечно.

По востоку области в Заветинском и Ремонтненском районах 17 августа около +30 +31, 18 августа +33. В ночные часы +13 +14.

В Ростовской области с 19 августа — усиление жары. В отдельных районах по востоку и югу области — с 21-го по 25-ое августа днем до +37, в ночные часы +18.

В Ростове с 20-го по 22-ое августа днем до +34 и без осадков.