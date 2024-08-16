В Ростовской области ожидается до +33 на выходных

В Ростове 17 августа днем ожидается до +29, солнечно и без осадков. В воскресенье уже жарче — до +31. В Таганроге на выходных +29 +30 и без осадков. В Шахтах +29 +31 и солнечно.
По востоку области в Заветинском и Ремонтненском районах 17 августа около +30 +31, 18 августа +33. В ночные часы +13 +14.
В Ростовской области с 19 августа — усиление жары. В отдельных районах по востоку и югу области — с 21-го по 25-ое августа днем до +37, в ночные часы +18.
В Ростове с 20-го по 22-ое августа днем до +34 и без осадков.