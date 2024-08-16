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До +29 градусов прогнозируют в августе в Нижнем Новгороде

Прогноз погоды на конец августа.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Период дождей в Нижнем Новгороде практически закончился. По данным центра «Фобос», к концу августа прогнозируется потепление и даже кратковременное возвращение жары.

Если в ближайшие выходные синоптики обещают до +23 градусов, то на следующей неделе столбик термометра будет постепенно подниматься и к 25 августа достичь +28 градусов, а 26 августа уже +29.

Синоптики других метеослужб менее оптимистичны в прогнозах, но тоже обещают теплый конец августа.