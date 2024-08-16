До +29 градусов прогнозируют в августе в Нижнем Новгороде

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Период дождей в Нижнем Новгороде практически закончился. По данным центра «Фобос», к концу августа прогнозируется потепление и даже кратковременное возвращение жары.
Если в ближайшие выходные синоптики обещают до +23 градусов, то на следующей неделе столбик термометра будет постепенно подниматься и к 25 августа достичь +28 градусов, а 26 августа уже +29.
Синоптики других метеослужб менее оптимистичны в прогнозах, но тоже обещают теплый конец августа.