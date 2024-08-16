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Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь: количество машин превысило 2 тысячи

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 2300 автомобилей.

По состоянию на 9.00 пятницы, 16 августа, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон в общей сложности стояли 2300 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет более трех часов. Скопление транспорта имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 1200 машин. Ждать своей очереди также нужно больше трех часов.

На Кубани очередь появилась в час ночи. Тогда перед мостом стояли 50 машин. В 3.15 транспортный переход перекрыли. Ограничения действовали почти четыре часа. Движение возобновилось в 7.13. В 8.00 со стороны Тамани стояли 1200 автомобилей, а со стороны Керчи — 720.