Перед Крымским мостом образовалась огромная очередь: количество машин превысило 2 тысячи

На Кубани очередь появилась в час ночи. Тогда перед мостом стояли 50 машин. В 3.15 транспортный переход перекрыли. Ограничения действовали почти четыре часа. Движение возобновилось в 7.13. В 8.00 со стороны Тамани стояли 1200 автомобилей, а со стороны Керчи — 720.