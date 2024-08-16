Алексей Сутормин высказался о переходе из «Зенита» в ФК «Ростов»

— С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Та интенсивность и футбол, которые исповедует команда, мне привлекательны. Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть, — пояснил Алексей Сутормин.