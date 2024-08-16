Алексей Сутормин высказался о переходе из «Зенита» в ФК «Ростов»

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в ФК «Ростов» на правах аренды. Спортсмена цитирует портал championat.com.
— С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Та интенсивность и футбол, которые исповедует команда, мне привлекательны. Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть, — пояснил Алексей Сутормин.
Футболист также признался, что намерен развиваться и «приносить команде как можно больше пользы».
Напомним, по условиям контракта, новый полузащитник будет выступать за ФК «Ростов» до конца сезона-2024/2025. Прежде он играл за «Зенит», и с 2019 года в составе этой команды провел 127 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.