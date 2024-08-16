Жара и засуха: в Росгидрометцентре спрогнозировали странные погодные аномалии в Омске

В Росгидрометцентре России опубликовали прогноз аномалий в августе. Согласно данным метеорологов, в Омской области должна стоять засушливая и жаркая погода. Ожидалась повышенная норма температуры воздуха, выше средних многолетних значений, и пониженное количество осадков.
Однако, по прогнозам омских метеорологов, дожди в Омской области будут идти практически ежедневно до конца месяца, а температура воздуха будет колебаться от +9 в ночные часы до +24 днём.
Кроме того, на сайте дали прогноз по агрометеорологическим условиям. В Сибири они называются вполне удовлетворительными для дозревания яровых зерновых культур и начала их уборки, а вот на Урале прогнозируются дожди и повышенная влажность воздуха и почвы.