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Жара и засуха: в Росгидрометцентре спрогнозировали странные погодные аномалии в Омске

Согласно данным метеорологов, август в регионе должен быть совсем не таким, как сейчас.

Сейчас в Ричмонде: +31° 5 м/с 43% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Om1 Омск

В Росгидрометцентре России опубликовали прогноз аномалий в августе. Согласно данным метеорологов, в Омской области должна стоять засушливая и жаркая погода. Ожидалась повышенная норма температуры воздуха, выше средних многолетних значений, и пониженное количество осадков.

Однако, по прогнозам омских метеорологов, дожди в Омской области будут идти практически ежедневно до конца месяца, а температура воздуха будет колебаться от +9 в ночные часы до +24 днём.

Кроме того, на сайте дали прогноз по агрометеорологическим условиям. В Сибири они называются вполне удовлетворительными для дозревания яровых зерновых культур и начала их уборки, а вот на Урале прогнозируются дожди и повышенная влажность воздуха и почвы.