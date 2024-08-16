Жара и засуха: в Росгидрометцентре спрогнозировали странные погодные аномалии в Омске

Кроме того, на сайте дали прогноз по агрометеорологическим условиям. В Сибири они называются вполне удовлетворительными для дозревания яровых зерновых культур и начала их уборки, а вот на Урале прогнозируются дожди и повышенная влажность воздуха и почвы.