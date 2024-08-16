В легендарных омских беляшных подняли цены

«Беляш остался по такой же цене. Подорожала сосиска в тесте на рубль или на два, потому что сосиска дорожает у производителя. И вода дорожает. Но это от нас не зависит. Из собственной продукции больше ничего пока не будет дорожать», — сообщил Зятиков.