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В легендарных омских беляшных подняли цены

Но пока незначительно подорожала только сосиска в тесте. Цены на беляши остались прежними.

Источник: Om1 Омск

В омской сети быстрого питания, работающей под вывеской «Горячие беляши», повысили цены на часть ассортимента. Как сообщил порталу Om1.ru владелец сети Виктор Зятиков, незначительно подорожала сосиска в тесте и прохладительные напитки, цены на которые повысили поставщики. А вот легендарные беляши не подорожали, хотя сдерживать цены получается всё сложнее.

«Беляш остался по такой же цене. Подорожала сосиска в тесте на рубль или на два, потому что сосиска дорожает у производителя. И вода дорожает. Но это от нас не зависит. Из собственной продукции больше ничего пока не будет дорожать», — сообщил Зятиков.

Напомним, что на следующей неделе ожидается открытие нового павильона с беляшами на улице Нефтезаводской.