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Красноярская бургерная Magic burger заявила, что претензии в их сторону — это пиар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кто-то, по их мнению, пытается пропиариться с помощью жалоб в сторону заведения.

Источник: НИА Красноярск

Напомним, за последний месяц на кафе быстрого питания Magic burger пожаловались двое жителей Красноярска в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. В первом случае женщине якобы продали бургер с червями, а во втором — мужчина отравился после похода в кафе.

К делу подключились ведомства, которые вынесли свои вердикты по поводу работы заведения.

Со своей стороны Magic burger решил прокомментировать ситуацию только после отравления красноярца куриными ножками, которых в меню, по словам представителей организации, даже нет.

Информацию, опубликованную пресс-службой Россельхознадзора, исполнительный директор компании назвала недостоверной, фейковой и потребовала пояснений от ведомства.

Также организация считает, что кто-то хочет пропиариться и похайпить на их имени. При этом стоит отметить, что имя отравившегося неизвестно, что странно для «пиара».

Чтобы восстановить справедливость, компания готовит досудебную претензию на заявителя в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование бренда и на 20 000 000 рублей за причиненный ущерб компании.