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Минздрав: случаев заболевания оспой обезьян в Беларуси не зарегистрировано

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. В Беларуси не было зарегистрировано случаев заболевания оспой обезьян, сообщила пресс-служба Минздрава республики в официальном Telegram-канале ведомства.

«В Беларуси до настоящего времени случаев заболевания (заболевания оспой обезьян — Sputnik) не зарегистрировано, но специалисты готовы к существующей вероятности завоза данной инфекции с территорий других государств», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минздраве, любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера.