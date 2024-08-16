Минздрав: случаев заболевания оспой обезьян в Беларуси не зарегистрировано

МИНСК, 16 авг — Sputnik. В Беларуси не было зарегистрировано случаев заболевания оспой обезьян, сообщила пресс-служба Минздрава республики в официальном Telegram-канале ведомства.
«В Беларуси до настоящего времени случаев заболевания (заболевания оспой обезьян — Sputnik) не зарегистрировано, но специалисты готовы к существующей вероятности завоза данной инфекции с территорий других государств», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Минздраве, любая инфекция или вирус может быть выявлен в любой стране мира в связи с интенсивным передвижением людей, ростом связей экономического, культурного и туристического характера.