Стеклянные конструкции на Чокана Валиханова в Омске починили

Администрация города Омска починила стеклянные конструкции, которые стоят на Чокана Валиханова.
Неделю назад стеклянные конструкции разбили вандалы. Они повредили несколько стёкол на информатах и скрылись. Тогда в мэрии пообещали починить всё до 1 сентября. В администрации заявили, что всё зависит от того, когда приедут запчасти. Судя по всему, повезло. Запчасти приехали в течение недели.
Ранее мы сообщали, что в центре Исилькуля кто-то в ночь с 15 на 16 сломал сухие фонтаны. В воде веселились дети, а взрослые любовались красивыми фонтанами с подсветкой. Но кто-то их сломал.