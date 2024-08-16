Стеклянные конструкции на Чокана Валиханова в Омске починили

Неделю назад стеклянные конструкции разбили вандалы. Они повредили несколько стёкол на информатах и скрылись. Тогда в мэрии пообещали починить всё до 1 сентября. В администрации заявили, что всё зависит от того, когда приедут запчасти. Судя по всему, повезло. Запчасти приехали в течение недели.