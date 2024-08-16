Скейт-парк построят в Ангарске до середины октября

До середины октября в Ангарске построят скейт-парк, дизайн которого разрабатывала фирма из Екатеринбурга. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Ангарского городского округа.
Всего в парке сформируют четыре основные зоны: бетонный соревновательный скейт-парк со стрит-плазой, бетонный бассейн, эйр-зону, в которой скейтеры смогут отрабатывать трюки в воздухе. Для этого установят трамплины для разгона и специальные платформы для приземления. Также будет оборудован памп-трек. Это специализированная замкнутая трасса, которая состоит из чередования ям, кочек и контруклонов, там нет ни одного ровного участка. Подрядчики сначала оборудуют зону для выполнения трюков и прыжков, а после перейдут к оборудованию эйр-зоны и устройству памп-трека.
— Проект долгожданный для Ангарска. Потребность молодежи в этом объекте возникла давно. В этом году средства были предусмотрены. Мы получим новый спортивный объект, аналога которому нет в Иркутской области. Здесь можно будет проводить квалификационные соревнования на уровне Сибирского федерального округа. В строительстве задействованы специалисты из разных городов России, которые имеют опыт по возведению именно скейт-парков, — рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.
Ко всему прочему, там установят освещение и видеонаблюдение. Поставят 14 светодиодных светильников и 10 камер. Все необходимые материалы уже приобрели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на трамвайных путях по улице Депутатской заменят около 200 плит.