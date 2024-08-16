Скейт-парк построят в Ангарске до середины октября

Всего в парке сформируют четыре основные зоны: бетонный соревновательный скейт-парк со стрит-плазой, бетонный бассейн, эйр-зону, в которой скейтеры смогут отрабатывать трюки в воздухе. Для этого установят трамплины для разгона и специальные платформы для приземления. Также будет оборудован памп-трек. Это специализированная замкнутая трасса, которая состоит из чередования ям, кочек и контруклонов, там нет ни одного ровного участка. Подрядчики сначала оборудуют зону для выполнения трюков и прыжков, а после перейдут к оборудованию эйр-зоны и устройству памп-трека.