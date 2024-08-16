В Узбекистан вернули восьмерых детей, оставшихся без присмотра родителей в России

Силами Генконсульства Узбекистана в России удалось собрать восьмерых детей из узбекистанских семей, оставшихся без присмотра родителей. Для того, чтобы ускорить получение всех необходимых для выезда документов, были использованы все контакты и возможности.
География «эвакуационной» миссии оказалась обширной, задействованы консулы из таких городов, как Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Владивосток.
Отмечается, что возраст детей варьируется от нескольких месяцев до 14 лет. Все они из семей, где родители в настоящее время не могут участвовать в их воспитании по различным причинам. На родине о них обещают позаботиться.