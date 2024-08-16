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В Узбекистан вернули восьмерых детей, оставшихся без присмотра родителей в России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Восемь детей из различных городов Российской Федерации усилиями дипломатов были отправлены в Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Силами Генконсульства Узбекистана в России удалось собрать восьмерых детей из узбекистанских семей, оставшихся без присмотра родителей. Для того, чтобы ускорить получение всех необходимых для выезда документов, были использованы все контакты и возможности.

География «эвакуационной» миссии оказалась обширной, задействованы консулы из таких городов, как Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Владивосток.

Отмечается, что возраст детей варьируется от нескольких месяцев до 14 лет. Все они из семей, где родители в настоящее время не могут участвовать в их воспитании по различным причинам. На родине о них обещают позаботиться.