Бывший омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел редкую вазу

В беседе с «Комсомолкой» Павел Миков пояснил, что в тот год в Перми состоялся Международный конгресс «Пермская система земного шара». В нем принял участие Институт геологии и минерального сырья при Университете Южная Каролина (США). Для участников конгресса провели экскурсии по разрезам Верхней Перми Русской платформы и Западного Урала.