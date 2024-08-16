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Бывший омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел редкую вазу

Вазу изготовили в Кунгуре к 150-летию открытия Пермского периода.

Источник: Соцсети

Интересную находку сделал бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, прогуливаясь рядом со своим домом. Он обратил внимание на очень интересный предмет. Подойдя ближе, он обнаружил вазу в форме амфоры.

Дома Павел Миков внимательно осмотрел находку. В этом ему пригодились профессиональные навыки, полученные на историческом факультете Пермского педуниверситета в 1990-х годах. Как оказалось, ваза оказалось выполнена в подарочном оформлении в 1991 году.

«Чудесная ваза оказалась подарочной к 150-летию открытия сэром Редериком Импи Мэрчисоном новой геологической системы — Пермской. Ее нет даже в музеях Прикамья!», — выяснил Павел Миков.

Найденная им ваза вошла в малую серию, изготовленной в Кунгуре для зарубежных VIP-гостей. Они приезжали в Пермскую область как раз в 1991 году.

В беседе с «Комсомолкой» Павел Миков пояснил, что в тот год в Перми состоялся Международный конгресс «Пермская система земного шара». В нем принял участие Институт геологии и минерального сырья при Университете Южная Каролина (США). Для участников конгресса провели экскурсии по разрезам Верхней Перми Русской платформы и Западного Урала.

Перед школой № 9 на Комсомольском пр., 45 в Перми 3 ноября 2005 года установили закладной памятный камень сэру Мэрчисону.