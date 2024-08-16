Новым капитаном красноярского ХК «Енисей» стал Илья Лопатин

— Пока все спокойно, ничего в моей жизни не поменялось. Но чувствуется, что впереди будет большая ответственность на мне. Руководство, тренеры и команда доверили мне стать капитаном. И я сделаю все, чтобы никого не подвести, — говорит нападающий.