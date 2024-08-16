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Новым капитаном красноярского ХК «Енисей» стал Илья Лопатин

В красноярском ХК «Енисей» сменился капитан.

Источник: Комсомольская правда

16 августа новым капитаном красноярского хоккейного клуба «Енисей» стал Илья Лопатин. Как сообщают социальные сети сибирской команды, такое решение принял тренерский штаб.

— Пока все спокойно, ничего в моей жизни не поменялось. Но чувствуется, что впереди будет большая ответственность на мне. Руководство, тренеры и команда доверили мне стать капитаном. И я сделаю все, чтобы никого не подвести, — говорит нападающий.

Напомним, 1 сентября наши спортсмены сыграют с «Саянами».

В июле на пост главного тренера «Енисея» вернулся Виталий Ануфриенко. В качестве игрока он выступал за красноярскую команду и шведский «Сириус». Становился чемпионом России 11 раз, четырежды выиграл Кубок страны и трижды завоевывал Кубок мира.