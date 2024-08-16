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Магнитная буря накроет новосибирцев в воскресенье, 18 августа

Согласно данным Солнечной лаборатории, значительные геомагнитные колебания ждут метеопатов в это воскресенье, 18 августа.

Источник: МК.RU Новосибирск

Ранее специалисты Солнечной лаборатории давали прогнозы о геомагнитных колебаниях только на сентябрь. По данным учёных, двухдневная атака станет одной из самых сильных в ближайшее время.

Однако если взглянуть на календарь геомагнитных возмущений на ближайшее время, то уже в это воскресенье, 18 августа, небольшая буря в 5 баллов накроет Землю. Она продлится с семи утра и до 13.00. После этого сила колебаний будет постепенно снижаться.

В это время сила возмущений будет держаться на уровне G1. Если сейчас К-индекс держится на уровне 2 баллов, то в воскресенье он повысится до 5.

На сегодняшний день вероятность магнитных бурь составляет всего 1%, в субботу она повысится до 10%, а в воскресенье резко увеличится до 25%.

Хотя геомагнитные возмущения будут не самыми высокими, но в воскресенье себя могут плохо почувствовать метеозависимые люди.

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