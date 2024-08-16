Магнитная буря накроет новосибирцев в воскресенье, 18 августа

Однако если взглянуть на календарь геомагнитных возмущений на ближайшее время, то уже в это воскресенье, 18 августа, небольшая буря в 5 баллов накроет Землю. Она продлится с семи утра и до 13.00. После этого сила колебаний будет постепенно снижаться.