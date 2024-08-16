До 5 метров может подняться уровень воды в Амуре у Хабаровска

По уточненной информации гидрологов, учитывая смещающиеся паводки с верхнего течения реки Амур и реки Уссури, в период с 19 по 22 августа у Хабаровска ожидается подъем уровня воды до отметок 450−470 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления для краевого центра составляет 450 сантиметров. Кроме того, к
Учитывая гидрометеорологический прогноз и анализируя статистические данные, прогнозируется подтопление дачных участков на левобережье Хабаровска (острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный). С продвижением волны паводка также имеется вероятность подтопления приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки в Хабаровском, Нанайском и Амурском муниципальных районах.
Паводковая обстановка находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Главам городского округа Хабаровск и муниципальных районов направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Организовано постоянное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, ЕДДС районов, главами поселений. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности. Заранее подготовьте ваши участки, если они находятся в низменных участках. Туристам, рыбакам следует отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки.
В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112»!