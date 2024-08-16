До 5 метров может подняться уровень воды в Амуре у Хабаровска

По уточненной информации гидрологов, учитывая смещающиеся паводки с верхнего течения реки Амур и реки Уссури, в период с 19 по 22 августа у Хабаровска ожидается подъем уровня воды до отметок 450−470 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления для краевого центра составляет 450 сантиметров. Кроме того, к 25—27 августа имеется вероятность достижения отметки 500 сантиметров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.