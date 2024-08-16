Во Владивостоке ребенок застрял в лифте на несколько часов

Во Владивостоке несовершеннолетняя застряла в лифте и провела в нем далеко не один час. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку, сообщает ИА PrimaMedia.
Как пояснили в андзорном ведомстве, в результате аварийной остановки лифта дома № 22б на улице Связи 15 августа, ребенок оказался заблокирован в нем на несколько часов. А в соответствии с требованиями ГОСТ время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу.
Прокуратура организовала проверку, по результатам которой даст принципиальную оценку действиям уполномоченных должностных лиц. Надзорным ведомством будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.
Напомним, после обрушения потолка кабины лифта в доме во Владивостоке СУ СК РФ по Приморью завел уголовное дело. Уголовное преследование начато по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.