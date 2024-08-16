17 августа «Читающий август» захватит Хабаровск

Всероссийский книжный онлайн-марафон «Читающий август», стартовавший 1 августа, уже охватил множество регионов России и продолжит свое виртуальное путешествие до 20 августа.
17 августа Хабаровск примет эстафету марафона, став одной из ключевых площадок этого масштабного литературного события, сообщает министерство культуры Хабаровского края.
«Читающий август» — это уникальный проект, созданный в рамках фестивального движения «Книжные маяки России». Его главная цель — популяризация чтения и русской литературы, привлечение внимания к книжной культуре и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Марафон проходит в гибридном формате ON-LIFE, что позволяет зрителям наблюдать за событиями как онлайн, так и лично участвовать в них.
Программа «Читающего августа» включает в себя 240 часов непрерывного вещания центрального эфира, который насыщен увлекательными интервью, онлайн-телемостами с регионами, литературными чтениями и эксклюзивными показами фильмов, посвященных Книжной экспедиции. В течение всего марафона зрители могут включить трансляцию через социальные сети, такие как ВКонтакте, или с помощью мобильного приложения «Книжные Маяки».
Особое внимание в этом году уделяется тем регионам, которые в прошлом году стали частью уникальной Книжной экспедиции — путешествия на поезде с культурной программой по всей России. Хабаровск, как один из участников этого проекта, вновь окажется в центре литературных событий страны. Год назад именно здесь, на пути экспедиции, зажглись «Книжные маяки», символизирующие объединение людей вокруг книги и культурных ценностей.
17 августа Хабаровск станет местом встречи любителей книг, авторов, библиотекарей и деятелей культуры. В рамках марафона пройдут онлайн-встречи с писателями и поэтами, а также будут представлены материалы и интервью, записанные в ходе прошлогодней Книжной экспедиции. Горожане смогут не только стать зрителями, но и активными участниками, присоединяясь к обсуждениям и литературным мероприятиям.
Программа виртуально-туристической Книжной экспедиции 2024 года включает следующие ключевые даты:
16 августа (пятница) — Северо-Кавказский Федеральный округ.
17 августа (суббота) — Хабаровск.
18 августа (воскресенье) — Владивосток.
19 августа (понедельник) — Дальневосточный Федеральный округ.
20 августа (вторник) — финальные мероприятия, охватывающие всю Россию.
Завершение марафона 20 августа будет ознаменовано финальными событиями, объединяющими все регионы России.
Однако для жителей Хабаровска кульминация наступит 17 августа, когда город станет центром литературного мира страны, объединив вокруг книги тысячи людей.