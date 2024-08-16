17 августа «Читающий август» захватит Хабаровск

Особое внимание в этом году уделяется тем регионам, которые в прошлом году стали частью уникальной Книжной экспедиции — путешествия на поезде с культурной программой по всей России. Хабаровск, как один из участников этого проекта, вновь окажется в центре литературных событий страны. Год назад именно здесь, на пути экспедиции, зажглись «Книжные маяки», символизирующие объединение людей вокруг книги и культурных ценностей.