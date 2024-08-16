Частицы мощей Евфросиньи Полоцкой доставят из Беларуси в Россию

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Частицы мощей преподобной Евфросиньи Полоцкой будут доставлены в храмы и монастыри Росси, а частицы мощей преподобной Евфросиньи Московской привезут для поклонения в Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусского экзархата.
Отмечается, что свое благословение на принесение частиц мощей двух святых дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Данная тема была обсуждена в ходе встречи главы БПЦ митрополита Вениамина и Госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Кроме того, стороны затронули тему издания новой книги в рамках проекта «Библиотека Союзного государства» и Симеоне Полоцком.
Предстоятель БПЦ и госсекретарь Союзного государства обсудили и тему оказания российскими меценатами помощи по возведению колокольни в Свято-Успенском Жировичском монастыре.
«Эта обитель, которая на протяжении 500 лет не закрывала двери своих храмов для прихожан, является одной из значимых святынь Русской Православной Церкви», — отметил во время встречи Владыка Вениамин.
В наши дни в Жировичском монастыре совершаются богослужения, обучаются будущие священники, проводят широкую не только просветительскую, но и экскурсионную работу.
Митрополит Вениамин особо подчеркнул важность духовного единства народов братских стран — Беларуси и России. Стороны отметили особое значение духовной традиции, которая объединяет россиян и белорусов, а также неизменность проявления уважения народами к традиционным ценностям.
Глава БПЦ пригласил Дмитрия Мезенцева принять участие в Рождественских чтениях, которые пройдут в Беларуси в конце этого года.
Крестный ход из Жировичей.
Через несколько дней начнется Всебелорусский Крестный ход, он стартует 18 августа из Жировичского монастыря.
Участники Крестного хода за девять дней пройдут 250 километров, их путь будет лежать через четыре епархии, они посетят 21 храм.
Крестный ход завершится в Минске 26 августа. В этом году он приурочен к 40-летию установления празднования Собора Белорусских святых.