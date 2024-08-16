Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные, с 16 по 18 августа, в Краснодарском крае ожидается небольшая облачность, без осадков, температура воздуха днем будет держаться на отметке 27−32°, ночью столбик термометра покажет 12−17°. Ветер преимущественно северный — ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре ясно, днем температура воздуха 31° осадков не ожидается. Ветер всего 3 м/с.
На выходных, в субботу и воскресенье, будет небольшая облачность, без осадков. Ветер северной ночью 4−9 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 12−17°, на Азовском побережье 16−21°, в юго-восточных предгорных районах 8−13°; в горах ночью 6−11°, днем 19−24°.
На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23°, днем 29−34°.