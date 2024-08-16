Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные, с 16 по 18 августа, в Краснодарском крае ожидается небольшая облачность, без осадков, температура воздуха днем будет держаться на отметке 27−32°, ночью столбик термометра покажет 12−17°. Ветер преимущественно северный — ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.