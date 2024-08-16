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Более 85 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с начала года

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с начала года прибыли более 85,7 тыс. граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Sputnik.by

С начала года в Беларусь въехало 85 783 гражданина Украины: c территории Украины — 35, транзитом через Польшу — 68 014, через Литву — 16 467, через Латвию — 1267. За неделю в Беларусь прибыли около 3 тыс. граждан Украины.

Всего с 24 февраля 2022 года в нашу страну с украинской территории прибыли 232 275 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 953, транзитом через Польшу — 165 802, через Литву — 44 717, через Латвию — 5803.