Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

15 августа в лесном фонде обнаружили и потушили три лесных пожара на площади 40 гектаров. Также пламя усмирили в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах. Там действовало два пожара на площади 355 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Ранее взяли в кольцо пять загоревшихся участков на общей площади 2655 гектаров в Катангском и Киренском районах. Сейчас пожарные пытаются погасить пламя.
— Накануне обнаружено и перешло в действующее состоянии на 16 августа пожар в Катангском районе на площади пять гектаров, четыре гектара из них не покрыты лесом. Продолжается борьба с восьмью ранее зарегистрированными лесными пожарами на общей площади 1364 гектара: четыре — в Катангском, три — в Киренском и один — в Усть-Кутском районах, — рассказали в пресс-службе правительства.
Борьбу с огнем 15 августа вел 371 специалист с привлечением 37 единиц техники. С воздуха за обстановкой следили на шести самолетах, а в перемещении личного состава задействовали четыре вертолета Ми-8.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что к середине октября в Ангарске построят скейт-парк.