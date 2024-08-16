Пять лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

— Накануне обнаружено и перешло в действующее состоянии на 16 августа пожар в Катангском районе на площади пять гектаров, четыре гектара из них не покрыты лесом. Продолжается борьба с восьмью ранее зарегистрированными лесными пожарами на общей площади 1364 гектара: четыре — в Катангском, три — в Киренском и один — в Усть-Кутском районах, — рассказали в пресс-службе правительства.