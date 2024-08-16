Григорий Лепс отдаст деньги за концерт в Ростове на помощь Курску и Белгороду

Напомним, концерт в донской столице состоится 17 августа. Послушать хиты в исполнении музыканта можно будет в одном из семейно-развлекательных комплексов города. По словам организаторов, в прошлом году на таком же шоу был аншлаг. Сейчас еще можно выкупить билеты на танцпол, ложи и столики уже заняты.