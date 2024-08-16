Еще на двух перекрестках Омска появятся камеры видеофиксации

Согласно документу, подрядчик установит камеры на перекрестке улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого, на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина. Всего по условиям контракта подрядчик должен установить 16 комплексов фотовидеофиксации, 8 IP-видеокамер, 5 коммутационных шкафов и 2 придорожных шкафа.