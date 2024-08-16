Еще на двух перекрестках Омска появятся камеры видеофиксации

Омские власти начали искать подрядчика, который займется установкой камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Аукцион появился на сайте госзакупок.
Согласно документу, подрядчик установит камеры на перекрестке улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого, на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина. Всего по условиям контракта подрядчик должен установить 16 комплексов фотовидеофиксации, 8 IP-видеокамер, 5 коммутационных шкафов и 2 придорожных шкафа.
Начальная стоимость контракта —34,2 млн рублей. Заявки принимаются до 26 августа. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2024 года.