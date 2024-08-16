Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще на двух перекрестках Омска появятся камеры видеофиксации

Новые камеры установят до 1 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти начали искать подрядчика, который займется установкой камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Аукцион появился на сайте госзакупок.

Согласно документу, подрядчик установит камеры на перекрестке улиц 3-я Транспортная и Богдана Хмельницкого, на пересечении улиц 20 лет РККА и Шебалдина. Всего по условиям контракта подрядчик должен установить 16 комплексов фотовидеофиксации, 8 IP-видеокамер, 5 коммутационных шкафов и 2 придорожных шкафа.

Начальная стоимость контракта —34,2 млн рублей. Заявки принимаются до 26 августа. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2024 года.