Востребованность столичных цифровых услуг и сервисов выросла на 15%

Востребованность столичных цифровых услуг и сервисов за первые полгода 2024 года выросла на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
«За все время к ним обратились уже больше 4,1 миллиарда раз. Для комфорта москвичей мы постоянно развиваем существующие цифровые инструменты и внедряем новые», — рассказала она.
Заместитель градоначальника подчеркнула, что только с января по июнь 2024 года цифровыми сервисами столицы воспользовались более 425 миллионов раз. Сергунина также напомнила, что в прошлом году Москва получила 25 престижных наград в области цифровизации, а в текущем году шестой год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», набрав 120 из 120 баллов.
Также столица получила уже второй по счету Гран-при национальной премии «Умный город», два диплома национальной премии «Приоритет: Цифра-2024» за усовершенствование онлайн-гида «Узнай Москву» и за экспозицию к 30-летию рунета на ВДНХ, а также множество других почетных наград.
Выставка на ВДНХ, открывшаяся в мае 2023 года в павильоне «Умный город» рассказывает гостям о том, как IT-решения меняют жизнь в городе. Главной частью экспозиции является интерактивная лента времени, где посетители могут поиграть на компьютере 90-х годов прошлого века, увидеть первую версию портала мэра и правительства столицы и узнать многое другое.
С 1 августа также стало возможным узнать еще больше об электронных сервисах столицы на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». По данным Сергуниной, порталом мэра и правительства Москвы каждый день пользуются около 2 миллионов раз.
«Самым востребованным сервисом стала электронная медицинская карта — больше 200 миллионов обращений через городской портал и мобильное приложение “ЕМИАС. ИНФО”. Второй по популярности — “Электронный дневник школьника”. За полугодие им воспользовались больше 68 миллионов раз», — уточнили в пресс-службе и назвали также другие популярные сервисы, включая «Передачу показаний приборов учета воды и тепла», «Запись к врачу» и «Проход и питание в школе, детском саду, колледже».
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что приложение «Мой id» помогает горожанам иметь в свободном доступе сведения о своих документах. За год его работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза.