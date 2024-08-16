Востребованность столичных цифровых услуг и сервисов выросла на 15%

Заместитель градоначальника подчеркнула, что только с января по июнь 2024 года цифровыми сервисами столицы воспользовались более 425 миллионов раз. Сергунина также напомнила, что в прошлом году Москва получила 25 престижных наград в области цифровизации, а в текущем году шестой год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», набрав 120 из 120 баллов.