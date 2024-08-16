В Иркутской области после падения самолета Ту-22М3 раздалось три сильных взрыва

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о гибели одного из четверых членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Черемховском районе. Местные жители видели, что самолет во время падения развалился на части. Они услышали три сильных взрыва. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа левого двигателя. Самолет выполнял плановый полет. Местная жительница сообщила «Газете.Ru», что в этот раз бомбардировщик летел выше, чем обычно в этом районе.